A Monteprandone Loggi andrà a caccia del bis

Grandi manovre in tanti Comuni in vista del voto primaverile. A Monteprandone, dove il sindaco Sergio Loggi ha confermato la sua ricandidatura per il secondo mandato, la situazione resta molto incerta. Al momento non ci sono all’orizzonte movimenti per la formazione di altre liste. A Cupra Marittima, dove anche il sindaco uscente ha confermato la sua ricandidatura, appare certa la discesa in campo di una lista civica di centro sinistra. Da quanto si apprende si lavora per creare una lista civica "credibile, democratica e progressista – affermano i vertici del direttivo Pd e forze di centro sinistra – alternativa all’attuale giunta. A Massignano, dove il sindaco Massimo Romani ha confermato la ricandidatura per il terzo mandato, la situazione è ancora assolutamente fluida. Le due liste di minoranza al momento non sarebbero interessate a scendere in campo, mentre si concentra l’attenzione sul movimento cittadino di PartecipAzione, molto attivo in questi mesi. Alla finestra vi è anche Marino Mecozzi, che è stato sindaco per due mandati precedenti a quelli di Massimo Romani. Manovre sarebbero in atto per trovare una sintesi fra partiti e movimenti intenzionati a sfidare l’attuale sindaco. Nella vicina Montefiore tutto è ancora in alto mare. Il sindaco uscente Lucio Porrà, che nella passata consultazione non ha avuto avversari, tranne il quorum, dice di non aver preso alcuna decisione.

Il sindaco di Montalto Marche, Daniel Matricardi sta ancora ragionando con la sua squadra di governo, sul suo eventuale mandato bis, mentre non si hanno notizie da parte della lista civica democratica rappresentata da Mirella Breccia. A Carassai il sindaco Gianfilippo Michetti sarà della partita e ancora incerti gli sfidanti Vincenzo Polini e Tiziana Pallottini.

Marcello Iezzi