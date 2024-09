A Monterocco i mondiali del Lancio dello stivale

Oggi e domani al Campo di Monterocco ( via A. Mancini )si terranno i Mondiali del Lancio dello Stivale. Già da qualche giorno sono arrivati in città una trentina di lanciatori finlandesi, pronti a rappresentare una delle nazioni presenti alle gare. Questa mattina dalle 9 ci sarà il saluto delle autorità locali e un’esibizione degli sbandieratori e musici del sestiere di Porta Maggiore. Presenti anche i membri dell’Ibta, la Federazione Internazionale del Lancio dello Stivale. Le categorie (maschili e femminili) divise per età partono dai 4 anni e arrivano ai 75+, le iscrizioni quindi sono aperte a tutti. Una trentina di lanciatori iscritti per la categoria Assoluti Maschili, una delle più numerose. "L’associazione ‘Piceni nel Mondo’ – si legge in una nota – ringrazia di cuore tutti quelli che parteciperanno: gli atleti, gli esordienti ed anche chi verrà solo a vedere. I ringraziamenti vanno anche ovviamente al Comune di Ascoli Piceno per il continuo supporto. Ma non abbiamo pensato solo allo sport, abbiamo organizzato anche due splendide serate da passare in compagnia tra divertimento e condivisione: questa sera alle 19 aperitivo al Giardino Ex Fama, domani alel 19.30 pizzata alla Bella Napoli".