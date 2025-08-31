A Monterocco la presentazione. Continua il patto con l’Ascoli

Pronti, partenza, via! Decolla ufficialmente la stagione del lungimirante progetto ‘Facciamo Goal alla Disabilità’, ormai nota realtà cittadina in grado di affermarsi nel corso degli anni grazie al contributo della Polisportiva Borgo Solestà. La rinnovata iniziativa, proprio grazie al lavoro della società gialloblù, consentirà ancora una volta di trasformare il calcio in un grande gioco di squadra dove inclusione, amicizia e divertimento sono da sempre i veri protagonisti. Ieri al campo sportivo comunale di Monterocco si è svolta la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025-26 della squadra. Presenti per l’occasione anche l’assessore allo sport Nico Stallone, oltre che di una delegazione degli Ultras 1898 e del Milan club Val Vibrata che hanno trasmesso tutto il loro calore e la loro passione a questi ragazzi speciali. Nel corso dei vari momenti sono state svelate le nuove divise da gara, simbolo di identità e appartenenza. A ciò si sono aggiunte alcune novità che accompagneranno la squadra nel corso dell’annata. Tra queste spiccano la ritrovata volontà da parte dell’Ascoli Calcio di adottare il progetto per la stagione 2025-26 a conferma del valore del legame tra le due realtà e la partnership con Sedici Media, associazione di promozione sociale con sede a Milano e sponsor ufficiale della squadra. Il progetto Facciamo Goal alla Disabilità continua la crescita, con una struttura organizzativa sempre più solida e un team tecnico altamente qualificato. Negli ultimi anni, la squadra ha raggiunto traguardi importanti nel campionato Dcps, dimostrando non solo il valore sportivo, ma anche l’efficacia di un modello gestionale e organizzativo incentrato sull’inclusione e sull’integrazione sociale. Ogni dettaglio viene curato per garantire prestazioni sportive su misura dell’atleta.

mas.mar.