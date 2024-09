A Monterocco torna il memorial Bellini:: "Ricordiamo Antonio"

Tutto pronto per la settima edizione del Memorial ‘Antonio Bellini’ di calcio a cinque. Sabato 28 settembre al palaGalosi di Monterocco, si disputerà il consueto triangolare tra squadre di serie A per ricordare l’indimenticato dirigente sportivo che ha lasciato un grande vuoto nel mondo del futsal Piceno. A presentare l’edizione 2024 del Memorial è stato il fratello di Antonio, Andrea Bellini. "Anche quest’anno, a otto anni dalla scomparsa di mio fratello – ha dichiarato Andrea – riproponiamo il Memorial ‘Antonio Bellini’, arrivato alla settima edizione, visto lo stop dovuto al periodo di Covid. Si tratta di un triangolare tra club di massima serie di calcio a 5, sport che Antonio ha amato e per il quale si è molto impegnato per svilupparlo nel territorio di Ascoli. Ringrazio sempre per la collaborazione la ASD Ascoli Calcio a 5, ultimo club dove Antonio ha dato il suo contributo. Per onorarlo saranno presenti due club di serie A Italservice Pesaro e Active Network Viterbo e il Kappabi Potenza Picena, formazione che milita in serie A2 e che ha sostituito il club Ecocity Genzano che ha dato defezione qualche giorno fa. Voglio ringraziare comunque pubblicamente i club che gratuitamente intervengono a questo evento sempre con piacere e proprio per onorare la memoria di Antonio".

Valerio Rosa