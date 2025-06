A Monticelli dal basket alle aree gioco

Un campo da basket per i ragazzi e aree gioco per i più piccoli. Ciò allo scopo di restituire alla comunità di Monticelli il parco adiacente al Palazzetto dello sport. E’ l’obiettivo che intende raggiungere l’amministrazione comunale, con il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli che nei giorni scorsi, con i tecnici, hanno effettuato un sopralluogo. I lavori procedono spediti e a breve si completeranno. "Con il progetto Iti stiamo portando a termine la riqualificazione di questo parco situato proprio davanti alla scuola – spiega il sindaco –. Qui sorgerà presto anche un asilo, che fungerà da collegamento tra il plesso delle elementari e delle medie e il palazzetto dello sport. Questo spazio, dove è stato anche realizzato un campo da basket, servirà sia la scuola che, più in generale, tutto il quartiere. Parliamo di un impianto polivalente, nel quale sono stati allestiti anche dei giochi destinati ai più piccoli. Inoltre, insieme agli studenti e ai rappresentanti delle associazioni, porteremo avanti un importante progetto di piantumazione di alberi autoctoni. Questo, però, nel prossimo autunno e lo faremo per educare e istruire i nostri ragazzi sull’importanza delle piante e sulla loro storia. Collaborerà, in tale progetto, il professor Di Lorenzo – prosegue Fioravanti –. Quindi, questo spazio sarà di collegamento tra le varie realtà del quartiere ovvero la scuola, il palazzetto e anche le due parrocchie di Monticelli. La comunità ha bisogno di punti di aggregazione per incentivare sempre di più i giovani ad uscire di casa e non stare davanti al telefono, giocando insieme. Sport e salute, educazione e aggregazione: il lavoro della nostra amministrazione comunale prosegue".

m.p.