A Monticelli erba alta e rifiuti ingombranti

A seguito di numerose segnalazioni ricevute dai residenti, il consigliere comunale Francesco Ameli si è fatto portavoce della richiesta di una maggiore attenzione agli spazi verdi del quartiere di Monticelli, molti dei quali versano in condizioni di abbandono. "Erba alta, aree inaccessibili e rifiuti ingombranti lasciati in strada senza essere rimossi sono il segno di una mancanza di cura che non è più tollerabile, soprattutto in quello che è il quartiere più popoloso della città. Chiediamo al Comune un intervento immediato e una programmazione costante degli interventi di manutenzione per garantire decoro urbano, vivibilità e rispetto per i cittadini". Non è la prima volta, in realtà, che i residenti del popoloso quartiere alzano la voce per ottenere maggiori manutenzioni sul territorio. In questo caso, a sostenere la loro richiesta è anche il consigliere del Pd, appunto, che è cresciuto (come il sindaco) proprio in quella zona della città.