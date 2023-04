A Monticelli sul palco la band ’Azi’

A quasi due mesi dall’uscita del loro primo album, ‘Ci Vuole Coraggio’, la giovanissima band ascolana degli ‘Azi’ è pronta a portare sul palco la propria musica, per una ‘data zero’ che si preannuncia ricca di sorprese. Appuntamento domani sera, dalle 21.30, al teatro di Monticelli, in via dei Frassini. La band è composta da Laura Ubaldi (basso e voce), Leonardo Travaglia (chitarra) e Marco Bruni (batteria). I ragazzi, per questo concerto, hanno scelto una location a cui sono molto affezionati: da qui partirà il mini tour.