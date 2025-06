A Monticelli tante emozioni per il premio ’Picchietto d’oro’

Tante emozioni, nel quartiere ascolano di Monticelli, con la terza edizione del ‘Picchietto d’Oro’, concorso canoro per bimbi tra i 4 e gli 11 anni che nei giorni scorsi è andato in scena nell’ambito della festa organizzata dalle parrocchie di Ss. Simone e Giuda e San Giovanni Evangelista. La kermesse è stata promossa dall’Accademia Music House e ha visto esibirsi, sul palco, i sedici finalisti che avevano superato le precedenti selezioni. Inizialmente, gli aspiranti concorrenti erano circa un centinaio, con richieste arrivate da ogni parte d’Italia. A vincere, nella categoria ‘Baby’, è stato il simpaticissimo Luca Schiavone, proveniente dalla provincia di Salerno, con la canzone ‘Coccole’. Tra i ‘Junior’, invece, successo per Tommaso Balestrazzi di Polverigi, in provincia di Ancona. Premio per la miglior presenza scenica assegnato all’ascolana Camilla Marini, mentre la ternana Anastasia Pagnotta ha vinto il premio per la tecnica. Applausi a scena aperta anche per gli altri partecipanti: Anna Ferlito di Stroncone (Terni), gli ascolani Lorenzo Ferretti e Bianca Guerra, gli spinetolesi Dylan Cestini, Ludovica Lupi e Miriam Ramaci, la lamense Nicole Albanesi, gli altri ascolani Alice Bruni, Alice Catalucci, Aurora Falconi, Aurora Giancaterino e la folignanese Diletta Oresti. Matteo Porfiri