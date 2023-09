A novembre la mezza maratona dedicata a Mennea

Il 26 novembre, a Grottammare, si correrà la ’Half Mathon Pietro Mennea Gold’. Nell’occasione sarà inaugurata un’opera in alto rilievo, su marmo pregiato, posta sotto la pineta di fianco a piazza Kursaal, da dove ogni anno parte la competizione. La gara, che si corre sulla distanza di 21.097 metri, completamente pianeggianti lungo la fascia costiera di Grottammare, è organizzata dalla ’Running Riviera delle Palme’, piccola società che si sta mettendo in luce con questa opera, la prima realizzata per l’Italia e l’Europe, nella ricorrenza del decennale della morte del grande campione olimpico, primatista mondiale con il tempo di 19’’72 dal 1979 al 1996, che dopo 44 anni costituisce ancora il record Europeo. Ai 500 partecipanti saranno donate due medaglie di pregio, una con l’effige di Menna e l’altra è una copia della medaglia originale vinta a Mosca nel 1980, riproduzione autorizzata dalla Fondazione Veronesi. Ai partecipanti della 10 Km, invece, sarà donata la medaglia della gara, dedicata a Pietro Mennea.