"A Offida alta affluenza e bene il Pd"

Il sindaco di Offida Luigi Massa snocciola le percentuali di voto, e nonostante la vittoria schiacciante di Acquaroli, Offida resiste all’affermazione del centro destra.

Sindaco Massa, Acquaroli è stato riconfermato governatore delle Marche, che cosa pensa?

"Ne prendiamo atto. Ad Offida la macchina organizzativa ha funzionato, abbiamo lavorato bene, nonostante voglio precisare che c’è stata una grande disparità di mezzi. Prendiamo atto che abbiamo perso. La nostra proposta a livello regionale non è stata ritenuta sufficientemente adeguata, nonostante avevamo in campo il miglior candidato: Matteo Ricci".

Quindi secondo lei, questa sconfitta è dovuta ai mezzi messi in campo? "Assolutamente sì, che sono stati strabordanti per quelli del centrodestra. Comunque un fatto significativo ed estremamente grave e preoccupate è l’astensionismo. Un marchigiano su due non ha votato. Per quanto riguarda Offida l’affluenza ha toccato livelli importanti, quasi il 60%, è stata pari al 56,81%, i cittadini hanno risposto bene rispetto alla media. Il Pd ha ottenuto il 38,4 dei voti, la coalizione di centro sinistra, guidata da Ricci, ha ottenuto il 55,7%, mentre il centro destra il 42,9%. Ribadisco, che ad Offida la macchina organizzativa ha funzionato bene, al momento è prematuro fare delle analisi, perché non ho tutti i dati".

Da domani cosa farà?

"Ci rimboccheremo le maniche e continueremo a governare Offida".

Maria Grazia Lappa