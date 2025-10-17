"A Offida ci sono tantissimi tifosi del Picchio, serve chiarezza"

Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti nei due derby fra Ascoli e Samb ha naturalmente alimentato il dibattito sui social e dato vita anche a preoccupazioni di chi ritiene di avere diritto di essere presente al Del Duca e al Riviera delle Palme, a prescindere dal luogo di residenza nei comuni dell’hinterland ascolano e sambenedettese. Preoccupazione è stata ad esempio espressa da Fabio Saluti, presidente del club Offida che chiede chiarezza sulla ventilata mancata vendita ai residenti offidani per il derby al Del Duca. "L’Ascoli Club Offida non solo è regolarmente fidelizzato dalla società Ascoli Calcio 1898, ma conta 87 iscritti. Da anni – afferma Saluti – portiamo la ‘pezza’ bianconera di Offida in tutti gli stadi di seria A, B e C d’Italia. Nel nostro comune di 5.000 anime, abbiamo qualche sporadico tifoso della Samb; per cui il nostro paese certamente non può essere considerato una roccaforte sambenedettese ma, viceversa, dell’Ascoli". Saluti chiede dunque a nome dei suoi iscritti che vengano resi noti al più presto i termini definitivi della vendita dei biglietti, atteso che per gli abbonati alle due squadre non ci saranno problemi ad assistere alle partite casalinghe delle rispettive squadre. "Ci dicono che è ancora da decidere se, oltre agli abbonati, potranno acquistare i biglietti per il derby di campionato al Del Duca anche i fidelizzati all’Ascoli Club Offida. Attendiamo notizie". Maggiori dettagli si conosceranno dunque nei prossimi giorni in vista dei due attesissimi derby.

p. erc.