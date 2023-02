A Offida con il fuoco dei Vlurd un tuffo nella tradizione che dà il via alla quaresima

Offida, è giunto il tramonto. La notte cala lenta e fuligginosa sulle colline e si addormenta su una nuova luce, la luce del fuoco. I fasci di canne si incendiano e crepitano nel mucchio. Le vecchie dicevano ‘brucino le male leengue’, i giovani dicono ‘tanta b’nnazia’. Insomma ‘Viva il giudizio, viva la b’nnaiza!’. Anche quest’anno si conclude l’edizione dei V’lurd di Offida: un appuntamento imperdibile per chi ama le atmosfere di festa incantevoli e un po’magiche e che affonda le sue radici in un’antica tradizione. Le vie del centro di Offida si sono animate fin dal primo pomeriggio di ieri: musica, danze in cerchio intorno al fuoco, una casetta di Garibaldi, una capanna, i vichinghi e le streghe e le fate e la Ferragni. Insomma un mondo disneyano dove la goliardia è l’unica vera regina. Al tramonto però, il giorno muore e il divertimento si allontana dando posto al sacro: quasi con un moto devozionale, le persone, vestite con i guazzarò, ancora più neri e rossi per la polvere e il vino, si sono unite in una lunga processione. Il mesto corteo ha terminato il suo percorso in piazza del Popolo, dove i fasci di canne sono stati assembrati per alimentare il grande falò. I Vlurd rappresentano uno spettacolo unico, da giorni tanti offidani sono stati impegnati a preparare i fasci di canne. Tantissime le persone che hanno raggiunto Offida.

Maria Grazia Lappa