A Offida falegname e verniciatore di pannelli

Per azienda della provincia di Ascoli Piceno – zona Offida – si ricerca falegname e verniciatore di pannelli apprendista o qualificato. Ancora, per azienda edile, sempre in provincia di Ascoli, si ricerca escavatoristagruista qualificato con pluriennale esperienza nel ruolo. Per officina auto si ricerca meccanico con recente pluriennale esperienza nel settore o apprendista. Per officina auto si ricerca anche conducente per carro attrezzi con patente C. Altra azienda ricerca manovale di officina. Azienda in provincia ricerca montatore di mobili in acciaio inox per montaggio su cantieri. E’ richiesta anche la disponibilità a muoversi per le trasferte. Si ricercano anche elettricisti eo idraulici con esperienza nel ruolo. Per tutte queste opportunità di lavoro è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto (tel. 07357667-250227218).