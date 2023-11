A Offida incontro con i cittadini

‘Facciamo il Punto’, l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Offida, che promuove incontri nei quartieri tra cittadini e amministrazione farà tappa questa sera, alle 21, nella sala polifunzionale Beato Bernardo per incontrare i residenti del quartiere dei Cappuccini e Madonnetta. L’amministrazione parlerà dove è arrivata, dei progetti in corso e delle prospettive che vogliamo costruire insieme. . "Viviamo anni – dichiarano gli amministratori – in cui spesso si parla per slogan e le richieste sono sempre più individuali. Noi non ragioniamo così e crediamo che il modo migliore per fare la differenza sia il dialogo".