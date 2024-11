A Offida l’albero della gentilezza con i bambini

Offida esprime con un albero la gentilezza. La manifestazione si è tenuta ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza– grazie ad un’iniziativa proposta dal Coordinamento Interambito 0-6 della Provincia Picena, i bambini della sezione grandi del Nido La Baia di Peter Pan, della Sezione Primavera, delle sezioni C e D della scuola dell’Infanzia IC ‘Falcone e Borsellino’, si sono incontrati nel giardino del nido per un momento di condivisione, in cui hanno arricchito l’Albero della gentilezza con foglie speciali sulle quali, a casa con i propri genitori, sono stati scritti messaggi e parole gentili. "Ringraziamo i bambini - hanno detto gli amministratori – che con le loro famiglie, le coordinatrici, le educatrici e le insegnanti dello 0-6 di Offida, la dirigente scolastica per aver realizzato questo prezioso momento di incontro". L’albero è stato esposto all’ingresso degli uffici comunali e della biblioteca comunale ‘Maestro E. Portelli’.