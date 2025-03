A Pagliare il laboratorio di tarantella calabrese con Francesco Nicastro

Al via il secondo laboratorio di tarantella calabrese, tenuto dal maestro Francesco Nicastro in terra picena, che avrà luogo a Pagliare, nel centro polifunzionale ‘Beniamino Gigli’, nel pomeriggio dì sabato. Francesco Nicastro è un abile danzatore di balli popolari del Sud, nello specifico la Tarantella, espressione coreutica che caratterizza la sua terra di origine: la Calabria. Il suo stile è assolutamente inconfondibile per prestanza fisica, atletica e, soprattutto, gestuale. Francesco si avvicina alla danza tradizionale dell’area reggina sin dall’infanzia, essendo vissuto e cresciuto in quei luoghi. Da due decenni cura stage, corsi e seminari inerenti alla danza di tradizione calabrese, anche fuori regione, nel Gargano, a Roma, nel Salento Ha condotto stage al Festival più importante della Calabria, ’Tarantella Power’, A Lamezia Terme, al Teatro della Maruca di Crotone e in diverse altre località. Questa volta il maestro non sarà accompagnato dalla ballerina Angelica Artemisia Pedatella, assente per motivi di lavoro, ma terrà il corso da solo. Dopo il laboratorio, si ballerà insieme in allegria, per consolidare quanto appreso. Le iscrizioni allo stage sono andate rapidamente sold out, mentre per la serata ci si può certamente prenotare. Per informazioni telefonare al: 3474637797 (Rosella).