A Palazzo dell’Arengo la presentazione di ’Stelle nascenti’

Oggi, alle 17.30, nella sala De Carolis e Ferri, del palazzo dell’Arengo, la presentazione del libro di Cristina Brasili ‘Stelle nascenti’. Durante la serata dialogheranno con l’autrice la professoressa Maria Elma Grelli, la Life Coach Maria Lubes e le letture saranno curate da Ivan D’Eliseo. "Credibile" e "autentico" sono i due aggettivi che si prestano ottimamente a presentare il forte legame di amicizia che si instaura in "Stelle Nascenti" di Cristina Brasili tra due ragazzi tra la ventina e la trentina che si incontrano in modo casuale e scoprono di essere cugini e avere tanto in comune.