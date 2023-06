A palazzo Falconi Pedro Neves Marques e ’l’intelligenza naturale’

’Che cos’è l’intelligenza naturale?’ è il titolo della mostra personale di Pedro Neves Marques, realizzata dall’associazione Karussell in collaborazione con la Galleria Umberto di Marino di Napoli, curata da Matilde Galletti, che sarà ospitata al piano nobile di Palazzo Falconi, edificio storico del XVIII secolo da domani (quando verrà inaugurata alle 17.30) al 31 luglio. "Un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea, grazie all’associazione Karussell, che porta a Fermo un artista che ha esposto le sue opere alla Biennale di Venezia", ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei.

La mostra presenta un video e un’animazione digitale: The Pudic Relation Between Machine and Plant (2016) e Aedes Aegypti (2017). Nella presentazione della mostra l’associazione Karussell scrive "ad accompagnare queste opere ci saranno i Viral Poems, poesie scritte dall’artista e allestite in grandi box trasparenti esposti a parete, dove identità di genere, science fiction e narrazione sociale sono la base per riflessioni su esperienze più o meno intime e questioni culturali. Assieme ai Viral poems, all’interno delle sale del piano nobile di Palazzo Falconi ci saranno due riproduzioni fotografiche e alcune stampe botaniche modificate da interventi dell’artista. La mostra si sofferma sull’osservazione del rapporto tra naturale e artificiale, su ciò che l’uomo stabilisce della natura, spesso portando avanti considerazioni o opinioni ingannevoli, e sulle strade che natura e cultura percorrono nel tentativo di definire l’identità del prossimo futuro. Le stanze, i saloni del nobile palazzo, in cui aleggia ancora lo spirito illuminista del secolo che lo ha costruito, accolgono i lavori dell’artista caricandone ancora di più il significato, richiamando la derivazione delle opere presenti da testi o immaginari legati al secolo dei lumi e lasciando lo spazio allo spettatore di avanzare riflessioni tra ciò che questo periodo storico aveva prodotto, in termini di ricerca scientifica, e i grandi errori in cui, nonostante la sua sete di verità razionale, era rimasto intrappolato".

Sarà possibile visitare la mostra, su prenotazione, ogni domenica di giugno alle 18 e ogni mercoledì di luglio alle 18. Info e prenotazioni: [email protected]