A palazzo San Filippo consiglio straordinario

La comunità comunanzese si prepara a vivere la settimana più delicata dell’anno. Quella che potrebbe decidere il futuro dei lavoratori della Beko Europe. Il rischio della chiusura dello stabilimento, il terzo polo industriale della provincia, entro la fine del 2025 resta altissimo. Nell’attesa del nevralgico incontro a Roma tra governo e i dirigenti della multinazionale turca, le sigle sindacali, oltre al corteo di sabato organizzato da istituzioni del territorio e cittadinanza, domani nella sala consiliare di palazzo San Filippo seguirà un consiglio provinciale aperto convocato, in sede straordinaria, dal presidente Sergio Loggi e dalla Provincia. "Noi stiamo vivendo questa situazione come un vero e proprio dramma – commenta Raffaele Bartomioli, segretario provinciale Uilm Ascoli –. i lavoratori sono disperati e ci sono delle situazioni veramente difficili. Siamo pronti a fare di tutto. Sabato ci sarà una grande manifestazione e invitiamo tutta i cittadini, anche dei comuni vicini dell’indotto, a partecipare numerosi. Vogliamo mandare un forte segnale alle istituzioni. Il ministro, nell’incontro del 10 dicembre, ci deve aiutare facendo cambiare idea alla multinazionale". Dello stesso avviso anche Francesco Armandi, segretario provinciale Ugl Metalmeccanici. "La strada intrapresa dall’azienda è quella sbagliata – aggiunge –. Il sito di Comunanza ha fatto registrare soltanto il 6% di perdite, mentre le altre sedi che resteranno aperte hanno prodotto numeri anche peggiori. La strada che conduce alla chiusura non è percorribile e speriamo che si faccia un passo indietro. Quello che sta accadendo è davvero clamoroso. Basti pensare che la nuova proprietà aveva acquisito le quote soltanto sette mesi fa". All’indomani della grande risposta avuta nell’assemblea pubblica indetta, l’amministrazione comunale attraverso una nota ufficiale ha voluto ribadire che "Comunanza non si chiude". Come ha sottolineato il sindaco Domenico Sacconi "questa partita non può essere pareggiata né persa, ma deve essere vinta". Lo strumento col quale il governo proverà a contrastare la linea presa dai vertici Beko è rappresentato dal golden power. Qualcuno però pone dei quesiti sulle modalità di utilizzo dello stesso. "Ho presentato un’interrogazione e ho predisposto una mozione - spiega il senatore Tino Magni di Alleanza Verdi e Sinistra – con la quale sto cercando di coinvolgere tutti i gruppi parlamentari. Intendo chiedere che il ministro Urso venga in parlamento perché è necessario discutere sul vero significato di questo golden power".

Massimiliano Mariotti