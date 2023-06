A piedi o in bici: viale Trento piace così

Il cielo azzurro sopra viale Trento, aspettavano solo questo i fermani per tornare ad appropriarsi di un angolo di città di solito sepolto di traffico, auto parcheggiate, fretta e rumori. L’unico suono che dominava ieri mattina era quello dell’allegria, per un Ecoday finalmente tornato a casa, al suo posto e nei giorni giusti. È l’apertura ufficiale dell’estate quella che vede tanta gente in bicicletta, a piedi, coi cani e coi figli piccoli, tutti liberi dalle auto a vivere la città che diventa respirabile e più bella. Straordinaria la partecipazione del volontariato, le associazioni animaliste e tutti i progetti sociali della città hanno conquistato un angolo e l’attenzione di tutti. E poi lo sport, la ginnastica, la danza, il calcio, anche l’arrampicata da sperimentare proprio in viale Trento. Tra la gente a passeggio assessori e consiglieri comunali, col sindaco Paolo Calcinaro che dice: "Vedere che la città si riappropria con entusiasmo e allegria dei propri spazi ci rende felici. Forte l’impronta ecologica di questa giornata ma anche di tutti i giorni dell’anno, insieme con l’Asite e con il volontariato cittadino che davvero, insieme ai cittadini tutti, fanno la differenza". C’è stato modo di parlare di raccolta differenziata, di capire che i piccoli rifiuti elettronici sono tesori da smaltire correttamente, con la postazione fissa che anche ieri, a piazza Dante, ha offerto un punto di raccolta. Aperta anche la rinnovata scuola di Villa Vitali, visitabile per tutto il pomeriggio, nel cuore del parco.

a. m.