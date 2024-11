A Pierluigi Sabatini il premio ’Pushkin’ per la sua poesia

Un altro talento ascolano si afferma a livello internazionale. Stavolta si tratta di Pierluigi Sabatini, 33enne nato e cresciuto nel Piceno che è stato insignito del prestigioso ‘Premio Internazionale Pushkin’ per la sua poesia intitolata ‘Matematica’. Si tratta di un premio che è stato istituito dall’associazione culturale ‘Amici della Grande Russia’ nel 2014, dunque esattamente dieci anni fa. Sabatini, laureato in Relazioni Internazionali e International Business, ha già pubblicato due opere di rilievo: ‘Pace Fredda’ nel 2018, lavoro incentrato sulla sicurezza globale, e ‘Il tutto è più della somma delle parti’, risalente invece a tre anni fa e scritto in collaborazione con Alessandro Cerboni. La cerimonia di consegna del ‘Premio Internazionale Pushkin’ si è svolta nei giorni scorsi al Museo Archeologico di Villa Altieri, a Roma. Il Premio celebra le eccellenze della letteratura contemporanea, con una giuria composta da noti esponenti culturali italiani. Sabatini è stato lodato per il suo contributo alla letteratura e la sua capacità di intrecciare poesia e riflessione. Una bella soddisfazione, dunque, non soltanto per lui ma anche per il Piceno, suo terra d’origine e alla quale il giovane è rimasto sempre legato.

Matteo Porfiri