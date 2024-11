"A Porta Maggiore incubo viabilità"

A Porta Maggiore è la viabilità il problema, soprattutto nelle ore notturne. "Specialmente nelle ore di uscita delle scuole il traffico è molto pesante, e trovare un parcheggio è un’impresa, soprattutto nella zona di San Filippo" commenta Sophie De Angelis. A lei si accoda un’altra cittadina che incalza: "La viabilità e la velocità delle auto di giorno e di notte sono davvero il problema del nostro quartiere. Il provvedimento più logico da prendere, nel minor tempo possibile, secondo me, è rendere la strada di San Filippo a senso unico, in un solo senso di marcia". La situazione parcheggi è vivibile? "No, in gran parte non è vivibile, tra scuole, attività commerciali e parrocchia".