A primavera i lavori per il recupero dell’ex scuola media

Entro la fine della primavera partiranno i lavori per il recupero dell’edificio dove era ubicata l’ex scuola media di Servigliano, oggi sede dell’asilo nido e del Centro socio educativo ‘Albero dei Talenti’. L’immobile era stato danneggiato dal sisma del 2016 tanto che sia i bambini, sia gli ospiti del centro socio educativo, erano stati trasferiti in locali più sicuri in attesi dei lavori. Dopo aver espletato tutte le pratiche con relativi finanziamenti attraverso l’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione) della Regione, è stato necessario dopo l’aumento dei costi delle materie prime rivedere il prezziario e predisporre un nuovo bando di gara. Alla fine però tutte le pratiche sono stare ultimate con la pubblicazione del bando che ha raggiunto un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, e sembra che siano arrivate la prime aziende che hanno manifestato il loro interesse al progetto. Finalmente quest’opera tanto attesa potrà essere definitivamente recuperata, il cantiere potrebbe essere aperto già per la fine della primavera. "Siamo felici che quest’immobile venga recuperato – commenta il sindaco Marco Rotoni – per noi si tratta di un edificio strategico dove svolgono le loro attività quotidiane i bambini dell’asilo nido e i ragazzi del centro Albero dei Talenti, due realtà importanti a cui siamo sempre molto vicini. Il progetto oltre alla ristrutturazione e ammodernamento ai nuovi sistemi anti sismici, prevede interventi di miglioramento architettonico e degli impianti tecnologici per rendere questi spazi più sicuri, comodi oltre a migliorare la struttura sotto il profilo energetico". Indicativamente una volta che il cantiere verrà aperto, i lavori saranno completati entro un anno, ma il recupero di quest’edificio rappresenta un segnale importante specie per i suoi occupanti.

a.c.