A processo dopo un aborto: due dottoresse assolte

Assolte perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa ieri dal giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia due ostetriche dell’ospedale Mazzoni di Ascoli accusate di interruzione di gravidanza per un fatto risalente al 6 e 7 febbraio del 2016. All’epoca le due dottoresse ricoprirono turni di servizio diversi, una dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo quando l’altra subentrò fino alle 20. Nell’esercizio delle loro funzioni, secondo il pm Mara Flaiani, tenuto conto dello specifico caso clinico e delle linee guide esistenti in materia, avrebbero causato l’interruzione di gravidanza, per morte uterina del feto, in una donna incinta alla 37esima settimana, a seguito di riscontrata ipertensione gestazionale. Secondo quanto ricostruito dal pm Flaiani, la sera del 6 febbraio i sintomi di un iniziale distacco della placenta e di evoluzione di uno stato di preeclampsia severa sarebbero stati evidenziati da valori della pressione elevati, cefalea, dolore epigastrico, alterazione del tracciato cardiografico. Una situazione che consigliava il cesareo che il medico non dispose né il 6, né il 7 febbraio. Le due dottoresse sono difese dagli avvocati Occhiochiuso e Scaloni, mentre l’avv. Cicconi assiste la parte civile. "Non vi sono certezze né su eventuali errori medici, data l’assenza dei sintomi tipici, né sul momento preciso della morte, né tantomeno sulla possibilità di salvare il feto con condotte alternative; pertanto, non vi è alcuna possibilità di soddisfare gli stringenti criteri richiesti in sede penale e, soprattutto, di conseguire il nesso di causalità con un grado di probabilità prossimo alla certezza".

Questa la conclusione a cui giunge il dottor Giuseppe Botta, specialista in ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Paolo di Napoli che ha redatto una consulenza di parte per conto di una delle ostetriche. "Sino alle ore 20 del giorno 7 (momento in cui cessava il turno in ospedale la prima delle due dottoresse sotto processo ed a lei subentrava altro medico), la puerpera non ha mai manifestato il segno fondamentale del distacco di placenta, e cioè la perdita ematica dai genitali" ha sostenuto il dottor Botta, aggiungendo che "quando un tracciato si definisce non rassicurante non vuol dire che ci siano dei fenomeni di ipossia o di acidosi a carico del feto, ma vuol dire semplicemente che è un tracciato che merita di essere approfondito nella sua evoluzione".

Peppe Ercoli