A processo per le giocate on line

Ha vinto quasi 160mila euro al gioco ma percepiva comunque il reddito di cittadinanza. Per questo motivo una donna di San Benedetto è finita sotto processo davanti al Collegio del tribunale di Ascoli. Pensare a qualcuno che, pur avendo la disponibilità di così tanti soldi, si rivolge lo stesso allo Stato per ottenere un aiuto economico. Ma la storia di cui si stanno occupando i giudici è nasconde al suo interno un problema serio, quello della ludopatia. Sul banco dei testimoni è salito un carabiniere che ha svolto le indagini su questa donna che nel 2019 ha richiesto il reddito di cittadinanza. "Quando si presenta la domanda si deve comunicare la situazione reddituale dei due anni precedenti e la signora ha omesso di inserire nella dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che nel 2017 aveva vinto al gioco 37.000 euro" ha detto il militare dell’Arma precisando che allo stesso modo va comunicato all’Inps qualsiasi variazione reddituale, entro 15 giorni da quando la stessa si è manifesta: nel caso specifico la donna avrebbe dovuto comunicare le vincite che man mano maturava al gioco che le avrebbero fatto perdere i requisiti per ottenere il sostegno economico. La signora era titolare di un conto on line attraverso il quale partecipava a scommesse e giochi similari su piattaforme internet. Ed è su questo conto che si è svolta essenzialmente l’indagine. Nel 2020 la sambenedettese ha rinnovato la richiesta di continuare a ricevere il reddito di cittadinanza. "In questo caso – ha testimoniato il carabiniere che ha indagato – ha omesso di dichiarare che nel 2018 aveva maturato vincite per 100mila euro e nel 2019 altri 21mila euro". In tutto, quindi, ben 158mila euro, somma decisamente importante. Ma c’è da tenere presente una cosa (e qui entra in gioco la ludopatia). In questi anni la donna ha scommesso più di quello che ha vinto: scommesse quindi superiori a 160mila euro. Ma la legge, secondo quanto sostengono la Procura di Ascoli e i carabinieri, tiene conto solo delle somme di denaro vinte, finite nel conto on line e non delle perdite.

Peppe Ercoli