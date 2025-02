A processo per l’indebito incasso del Cas

Inizierà il 25 giugno prossimo l’ennesimo processo per l’indebito incasso del Cas, il contributo di autonoma sistemazione che lo Stato ha attribuito a chi, causa terremoto del 2016, ha dovuto lasciare l’abitazione principale e trovarsi una sistemazione in attesa dei tempi, chiaramente lunghi, della ricostruzione. Sono stati davvero tanti i soggetti sui quali ha Procura di Ascoli ha indagato ottenendo dal giudice delle udienze preliminari il rinvio a giudizio; ma quasi tutti i successivi processi sono poi terminati con l’assoluzione degli imputati. Stavolta è stata rinviata a giudizio un’ascolana di 60 anni difesa dagli avvocati Mauro Gionni e Roberto Allevi. A settembre 2016 la donna ha fatto domanda per ottenere il Cas dichiarando che il proprio nucleo familiare risiedeva stabilmente in un’abitazione ad Acquasanta, dichiarata inagibile a causa del sisma del 24 agosto. L’erogazione del contributo che le è stato inizialmente riconosciuto è stata interrotta a luglio 2020 e nei quattro anni la 60enne ascolana ha incassato quasi 60 mila euro di cui, secondo la magistratura ascolana, non avrebbe avuto diritto. Sarà un processo a chiarire ora anche questa posizione.