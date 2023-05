A processo per spaccio Aveva mezzo etto di coca

Quando li avevano visti aggirarsi per le vie di Fermo con fare sospetto, li avevano fermati e avevano deciso di approfondire gli accertamenti. Avevano così scoperto che uno dei due trasportava più di mezzo etto di cocaina. Per questo motivo un 35enne fermano è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, che aveva fatto finire nei guai il fermano già noto alle forze dell’ordine, era stata messa a segno dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Fermo nel giugno scorso quando, soprattutto nelle ore serali, era intensificata l’attività delle Fiamme Gialle per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi.

Erano stati infatti quotidianamente programmati controlli a tappeto sulle principali arterie stradali, nelle località a maggiore affluenza turistica e nelle aree di aggregazione giovanile. Nell’ambito di uno di tali mirati interventi, il comportamento di due giovani fermani, in evidente stato di agitazione, aveva insospettito i militari. Infatti, fermati inizialmente per un controllo di routine mentre passeggiavano per le vie di Fermo, durante l’ispezione i due avevano assunto un atteggiamento sempre più nervoso e avevano così indotto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti e ad esaminare minuziosamente tutti i loro effetti personali. I sospetti avevano trovato subito conferma e, dopo l’iniziale reticenza, i fermati avevano esibito spontaneamente la sostanza stupefacente in loro possesso.

In totale, erano stati sequestrati 57,5 grammi di cocaina e per uno dei detentori era scattata la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio, che prevede, nei casi più gravi, la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato illeciti guadagni per circa 6.000 euro.

