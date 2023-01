A processo per tentato omicidio in carcere Binni va in tribunale ma manca l’avvocato

L’imputato c’era, ma mancava l’avvocato. E’ capitato ieri al tribunale di Ascoli dove è in corso il processo a carico di Alvaro Binni accusato del tentato omicidio di un compagno di cella. Un fatto avvenuto il 22 settembre 2017 quando Binni era detenuto nel carcere di Marino per scontare la condanna a 15 anni per l’omicidio di Rossella Goffo. Binni avrebbe aggredito un detenuto di 51 anni, con lui rinchiuso in una cella nel carcere ascolano. Era tutto pronto per riprendere il dibattimento; Binni si è presentato regolarmente nell’aula del tribunale scortato dagli agenti di polizia penitenziaria, ma non c’era il suo avvocato. A giugno scorso l’ascolano aveva rinunciato a farsi difendere da due avvocati ascolani; in udienza ne è stato nominato uno d’ufficio, ma nei giorni successivi Binni ha poi scelto di farsi patrocinare da una avvocatessa di Teramo che per altro ha detto ieri di aver incontrato la scorsa settimana, proprio in preparazione dell’udienza, alla quale però la penalista teramana non si è presentata. Raggiunta telefonicamente ha spiegato di non aver avuto la notifica della nomina n per questo processo. Sicché al collegio del tribunale non è rimasto altro da fare che aggiornare il processo con la promessa di effettuare accertamenti per verificare se si sia trattato di una negligenza dell’avvocatessa che, nel qual caso, verrà segnalata all’Ordine degli avvocati di Teramo per abbandono di difesa.

p. erc.