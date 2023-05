A processo per una storia su Instagram, assolta: "Era diritto di cronaca". Nel mirino un centro estetico

Esiste un diritto di critica anche quando si pubblica qualcosa sui social. Dopo l’assoluzione in primo grado stabilita dal tribunale di Ascoli, anche nel processo d’Appello è stata assolta una donna ascolana che aveva espresso una critica ad un centro estetico. Dopo l’assoluzione in primo grado a febbraio 2021, sia la Procura di Ascoli che l’estetista avevano impugnato la sentenza approdata dunque davanti la Corte d’Appello di Ancona. Ma anche i giudici di secondo grado hanno confermato la sussistenza del diritto di critica espresso nel post con cui, anche se in maniera dura, la ragazza si limitava sostanzialmente a recensire l’attività di ricostruzione unghie ricevuta presso il centro estetico. Le espressioni sono state ritenute continenti ed è stata riconosciuta l’utilità sociale della critica. "Purtroppo invece l’interessante questione del tag non è stata affrontata dalla corte nonostante avessi depositato specifica memoria nella quale si evidenziava un vuoto normativo sulla questione della menzione nei vari post sui social" commenta l’avvocato Alessio Giammarino, difensore dell’imputata.

La ragazza era andata in un centro estetico per una ricostruzione unghie con gel, ma qualche ora dopo essere tornata a casa le si era rotta un’unghia. Tornata indietro le hanno ricostruito l’unghia caduta, ma qualche giorno dopo se n’è rotta un’altra e a quel punto ha pubblicato una storia su Instagram raffigurante la sua mano con l’unghia rotta e il commento "personale incompetente, poco professionali", taggando il centro estetico. La Procura di Ascoli aveva ottenuto il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità. Nel processo con rito abbreviato celebrato davanti al tribunale di Ascoli l’accusa ha chiesto 300 euro di multa, subordinando la sospensione della pena al risarcimento di 5.000 euro. L’avvocato Giammarino ha sostenuto sia in primo che in secondo grado che le frasi erano espressione del diritto di critica in quanto a corredo dalla foto che confermava che le unghie si erano effettivamente spezzate; inoltre vi era l’utilità sociale della criticarecensione negativa in quanto il centro estetico è un esercizio commerciale e quindi i fatti rappresentati avevano un indubbio interesse pubblico. E comunque, trattandosi di un contenuto Instagram che resta online soltanto per 24 ore, il suo potenziale lesivo era in ogni caso incredibilmente ridotto.

Peppe Ercoli