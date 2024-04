"A questa città servono più collegamenti"

Mancano 40 giorni all’apertura dei seggi elettorali in tutta Italia, e gli ascolani, anche questa settimana, hanno qualcosa da dire. L’elezione del futuro sindaco e del consiglio comunale ascolano sono sempre più vicini, ma nel frattempo, ogni domenica, il lettore troverà il punto di vista di ascolani e ascolane che hanno deciso di rispondere ad una domanda: ‘cosa chiederesti al futuro sindaco?’. Giunti alla quarta settimana, il punto di vista scelto per questa domenica è quello di chi lavora nel turismo, di chi accoglie i visitatori e promuove la città. Lorenzo Olori è il presidente di Apply, un’associazione giovanile che propone eventi per rendere più attraente la città.

Olori, cosa chiederebbe al futuro sindaco?

"L’unicità del nostro territorio è data dal nostro patrimonio artistico e culturale, la sfida è non corrompere ciò solo per farsi compiacere dal turista. Detto ciò, per una crescita turistica e per organizzare grandi eventi c’è bisogno di spazio fisico per ospitare i turisti, uno spazio che ad oggi è mancante. Se ad esempio volessimo organizzare un evento per 10mila persone non potremmo perché non ci sarebbe modo di dislocare gli stessi turisti intorno alla città. Questo frena anche investitori a fare grandi eventi e portare grandi personalità nel nostro territorio o ad aprire spazi al chiuso con capienze elevate che difficilmente saranno riempiti se il pubblico è autoreferenziale".

C’è altro?

"Le connessioni con il mondo esterno sono davvero carenti, nella nostra città ci sono 3 binari e treni diretti solo per due capoluoghi di regione (Pescara o Ancona) che limitano notevolmente lo scambio turistico che può venire a crearsi. Il collegamento con la capitale a soli 217 chilometri, ha una percorrenza media in treno di 5 ore. Questo è inaccettabile per un mondo globalizzato che riduce sempre di più le distanze. Bisogna uscire dall’isolamento geografico".

Tra le voci di chi lavora nel settore c’è anche quella di Alessandra Alesi, coproprietaria dei B&b ‘Attico sul fiume center home’ e ‘Center boutique home sul fiume’, oltre che di una struttura di nuova apertura.

Alesi, cosa chiederebbe al futuro sindaco?

"Chiederei all’amministrazione di occuparsi meglio dei trasporti, nello specifico della funzionalità dei servizi. Ho avuto tanti ospiti che non sono riusciti a trovare taxi, che mi hanno raccontato di bus in ritardo, di collegamenti mancanti. I servizi in questo caso o sono in ritardo, o non funzionano o non esistono affatto: chiamare ed utilizzare un taxi ad Ascoli è impensabile. E poi anche il collegamento con Roma sarebbe degno di attenzione, ancora dopo anni".

Ottavia Firmani