A Ripatransone c’è Radek Szlaga

Fiuto Art Space di Ripatransone apre le sue porte per un nuovo appuntamento all’insegna del contemporaneo. Ospite del progetto, curato da Alex Urso, è Radek Szlaga, pittore polacco tra i più influenti della sua generazione. Realizzata in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma, con il patrocinio del Comune, la rassegna presenta una selezione di disegni inediti, tele e sketchbook realizzati per l’occasione. Ognuna delle opere esplora il tema dell’identità, indagata in risposta alle esperienze compiute dall’artista, figlio di immigrati polacchi nella Detroit degli anni Novanta. La ricerca di Radek Szlaga sembra mossa dalla riscoperta di se stessi attraverso la pittura. FIUTO Art Space, piazza Matteotti, è visitabile mercoledì (10-13), venerdì (17-20), sabato e domenica (10-13, 17-20). Tutti gli altri giorni è possibile visitare la galleria su appuntamento: info@fiutoartspace.com / 3886040199.