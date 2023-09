"A Ripatransone più giovani coppie"

I servizi prestati alle famiglie, la qualità del centro storico, il ritorno di concittadini dall’estero e la tranquillità dei luoghi, sono il segreto dell’incremento di residenti nel comune di Ripatransone. Ne sono 35 in più rispetto all’anno scorso. "Abbiamo due asili nido, uno nel centro storico, che sarà ampliato a breve grazie a un finanziamento ottenuto e uno nel quartiere della Vigna sulla Valtesino – esordisce il sindaco Alessandro Lucciarini – Accolgono un numero considerevole di iscrizioni e sono entrambi pieni. Il trasporto scolastico avviene con 5 scuola bus, tutti con assistenti a bordo, è in funzione una ludoteca ed un servizio di dopo scuola svolto da una cooperativa nella biblioteca comunale. Abbiamo due Licei, uno Scientifico Tecnologico e l’altro delle Scienze Umane. Attività che messe insieme garantiscono la crescita di future generazioni. Sul mondo della scuola stiamo molto attenti e credo che sia il nostro punto di forza. Questi servizi attraggono giovani coppie e il numero delle nascite è in aumento. Le famiglie guardano con interesse alla serenità, alla tranquillità e sicurezza dei luoghi dove i figli crescono e studiano. Chi compra casa a Ripatransone lo fa guardando al centro storico facilmente godibile, al costo ridotto rispetto ai comuni costieri, mantenendo la qualità costruttiva. Prima dell’estate alcune famiglie di regioni confinanti hanno deciso di comprare casa a Ripatransone e di trasferirsi nel nostro Comune. Vi è poi la presenza di una comunità argentina, pienamente integrata, che si è trasferita nel nostro Comune da dove erano partiti i loro antenati".

Marcello Iezzi