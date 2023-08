A Rotella due giorni di festeggiamenti per San Lorenzo

L’Oasi dei desider è la due giorni organizzata, a Rotella, dal gruppo volontari della parrocchia di San Lorenzo in occasione proprio della festa dedicata al patrono. Tanti appuntamenti, quelli che andranno in scena tra oggi e domani al Dancing Oasi. Si comincia questa sera, appunto, con la premiazione del torneo di calcetto, alle 19.30, e con la ‘Cena sotto le stelle’. Alle 21.30 andrà in scena la sfilata di moda con ‘Stilist donna e baby’ della castignanese Giuseppina Mazzarella e ‘Stilist Jessica Sciarra’ di San Benedetto. Inoltre, prevista la partecipazione straordinaria della costume designer ascolana Catia Mancini. Spazio anche all’intrattenimento con ‘Sguardi d’Oriente’ di Valeria Nepi e il cabarettista Angelo Carestia, il quale condurrà la serata. Domani, dalle 19.30 la cena sotto le stelle e alle 21.30 lo show di Angelo Carestia (foto).

Matteo Porfiri