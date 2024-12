A Rotella rivive la Betlemme di 2mila anni fa

A Rotella Dal 27 al 29 dicembre, dalle ore 17, si svolgerà la settima edizione del Presepe Vivente, organizzato dalla Comunità dei Frati del Convento di San Francesco di Rotella, Discepoli di Maria di Nazareth, con la generosa e laboriosa collaborazione delle Parrocchie di Poggio Canoso, Castel di Croce, Montemoro e Castel San Pietro, e con il patrocinio del Comune di Rotella. Durante queste giornate, l’eremo cambierà volto, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera sacra del Natale, rivivendo in prima persona il mistero della nascita di Gesù. La numerosa partecipazione degli anni passati e le molteplici attestazioni di plauso confermano il valore di questa occasione di riflessione cristiana e di recupero delle tradizioni, offerta gratuitamente alla comunità. Il Presepe Vivente è ormai un appuntamento tradizionale del periodo natalizio, un evento che accompagnerà ogni passo del visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo, tra suoni, profumi, sapori e melodie di strumenti dimenticati della tradizione artigianale. Si tratta di un mondo incantato, popolato da botteghe, animali e personaggi, illuminati dalla luce delle fiaccole, che conferiranno all’eremo uno straordinario fascino. Il presepe si sviluppa lungo tutta l’area del convento, con un tragitto da percorrere a piedi, durante il quale i visitatori saranno catapultati nella Betlemme di 2000 anni fa. L’ingresso al presepe è gratuito; tuttavia, per varcare la soglia della città di Betlemme, sarà necessario un cambio monete appositamente coniate per la rappresentazione, indispensabili per assaporare i prodotti tipici all’interno del percorso.