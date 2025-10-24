A San Benedetto mercoledì tutte le scuole chiuderanno alle 12

In vista dell’incontro di Coppa Italia di Serie C tra Sambenedettese e Ascoli, in programma mercoledì alle 15 allo stadio ’Riviera delle Palme’, il Prefetto di Ascoli Sante Copponi ha disposto la sospensione anticipata delle lezioni alle ore 12 per tutte le scuole di San Benedetto del Tronto, di ogni ordine e grado. Dagli asili alle superiori, passando per primarie e medie.

Il provvedimento nasce dalle indicazioni del Questore di Ascoli Piceno, che ha evidenziato la necessità di evitare criticità nella gestione dell’afflusso del pubblico nelle ore precedenti la gara, garantendo così sicurezza e ordine pubblico. In un primo momento si era ipotizzata la chiusura anticipata dei soli istituti più vicini allo stadio, l’Ipsia e l’Itc ’Capriotti’ dal momento che entrambi i plessi si sarebbero trovati a riversare traffico su viale dello Sport, ma successivamente la misura è stata estesa a tutti gli istituti cittadini anche se non in prossimità dell’area considerata critica.

Una scelta che mira a prevenire disagi e sovrapposizioni tra l’uscita degli studenti e l’avvio dei provvedimenti di viabilità previsti per la partita sia a Nord che a Sud della città. Durante la giornata del derby, infatti, saranno chiuse alcune strade e predisposte modifiche alla circolazione, con percorsi riservati alle tifoserie e controlli rafforzati. L’obiettivo delle autorità è quello di garantire un deflusso ordinato e ridurre al minimo il rischio di congestione nelle aree limitrofe al ’Riviera delle Palme’.

Emidio Lattanzi