A San Marco già rombano i motori per la Coppa Paolino Teodori

L’attesa, ormai, è quasi finita. E’ tutto pronto, infatti, per la 63esima edizione della Coppa Paolino Teodori, in programma nel prossimo weekend, il 29 e 30 giugno, lungo i tornanti che da colle San Marco conducono a San Giacomo. La gara sarà valida come quarta prova del Campionato Italiano Super Salita, nonché per il Campionato Italiano Velocità Montagna e l’International Hill Climb Cup della Fia. Lo staff dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, in collaborazione con il gruppo sportivo, è impegnatissimo per preparare al meglio la macchina organizzativa. Proseguono intanto a ritmo sostenuto le iscrizioni dei piloti per il campionato italiano, che si chiuderanno alla mezzanotte di lunedì, mentre le iscrizioni per la prova internazionale si sono chiuse nei giorni scorsi con adesioni da Repubblica Ceca, Francia, Polonia e Bulgaria. Il programma della manifestazione comincerà venerdì 28 giugno con le verifiche amministrative al Parco Miravalle dalle 10 alle 18:30, mentre le verifiche tecniche saranno effettuate a colle San Marco dalle 10.30 alle 19. In serata, briefing per i piloti e pubblicazione dell’elenco degli ammessi. Le prove ufficiali di ricognizione scatteranno sabato 29 giugno alle 9 ed a seguire ci sarà il secondo turno. Domenica 30, infine, la partenza di Gara1 sempre alle 9 ed a seguire ci sarà Gara2. Le premiazioni si effettueranno a San Giacomo, zona d’arrivo, al parco chiuso. Ogni informazione sulla gara si può consultare sulla app Sportity. L’organizzazione, nello spirito d’ospitalità che ha sempre caratterizzato l’evento piceno, offrirà un benvenuto per piloti, addetti ai lavori e appassionati venerdì sera, a verifiche concluse, a bordo piscina del Parco Miravalle, con musica e open bar, per iniziare in condivisione ed allegria il weekend della Coppa Teodori. Intanto, una doverosa nota riservata al pubblico che vorrà assistere a prove e gara: è confermato anche per quest’anno il servizio bus navetta gratuito da bivio Colle fino al pianoro di San Marco, sede della partenza, del paddock, direzione gara e uffici operativi della manifestazione. Il servizio navetta sarà attivo sabato e domenica dalle 7.30 alle 18.30 con orario continuato. Matteo Porfiri