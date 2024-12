A San Marco statua contro la violenza

Presso la Bottega del Terzo Settore, la Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) ha presentato alcune iniziative per dicembre, relative al sociale e alla cultura letteraria. Domenica 15 dicembre, alle 11.30, al Pianoro di Colle San Marco sarà inaugurata una statua, realizzata dallo scultore Giuliano Giuliani, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. La scultura, realizzata in travertino, ha una forma circolare e rappresenta una donna stilizzata in sofferenza. La realizzazione del monumento è stata organizzata dalla Fidapa, in collaborazione con la ditta Panichi. Inoltre, nei giorni seguenti si terrà un convegno di formazione diviso in quattro incontri, che si svolgeranno nella Bottega del Terzo Settore (19-20-27-28 dicembre), tenuti dalle dottoresse Franca Maroni (psicologa e sociologa) e Maria Cristina Urizar (psicologa e psicoterapeuta). Infine, lunedì 16 dicembre alle ore 17.30, tornano gli appuntamenti del ’Caffè Letterario’ al Caffè Meletti, con lo ’Spazio Libri Natalizio’. L’evento è organizzato da Agape (Accademia Caffè letterari d’Italia e d’Europa), in collaborazione con la Fidapa Ascoli Piceno, l’Istituto Musicale ’Gaspare Spontini’, il Centro Poesia Marche e la casa editrice ’Il Viandante’. Nell’incontro, saranno presentati due libri: ’Quando i poeti tacciono’ di Antonio Lera (Presidente di Agape) e ’Il lucchetto’ di Franca Maroni (poetessa e coordinatrice del ’Caffè Letterario’ del Caffè Meletti). Nel corso dell’anno, la Fidapa assegna due riconoscimenti: il Premio Donna Fidapa (la prima premiata, nel 2023, è stata la pianista Maria Puca, Responsabile dell’Istituto Musicale ’Spontini’) e il Premio Imprenditrice Fidapa (nel 2023 è stata premiata Isabella Mandozzi dell’oleificio Silvestri).

Giuliano Centinaro