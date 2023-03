A scuola a piedi o in bicicletta Altidona partecipa all’iniziativa

In occasione della settimana primaverile ‘Tutti a scuola a piedi o in bicicletta’ promossa dalla Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) il Comune di Altidona, in collaborazione con la scuola dell’infanzia, ha partecipato all’iniziativa nazionale, svoltasi nei giorni scorsi. Entusiasmo, divertimento e tanti sorrisi dei piccoli alunni hanno fatto da cornice alla mattinata scolastica di giovedì scorso, che si è aperta con il ritrovo dei bambini della materna e dei loro genitori, in piazza Santa Lucia.

Da qui, il felice corteo si è diretto verso la sede della scuola per l’inizio delle lezioni, scegliendo percorsi ‘pedibus’ o ‘bicibus’ quindi a piedi o in bici.

L’iniziativa rientra nella progettualità dell’Amministrazione comunale da sempre impegnata ad ampio raggio d’azione, verso la promozione della sostenibilità da conoscere e adottare come stile di vita. Nello specifico infatti, il Comune ha aderito all’iniziativa Fiab per diffondere la presa di coscienza del benessere per se stessi e per l’ambiente, che deriva dalla scelta di spostarsi, per brevi tragitti, a piedi o in bicicletta.

Paola Pieragostini