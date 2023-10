A scuola di rianimazione

La Defibrillazione Precoce di comunità, con le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, è stata oggetto di approfondimento nella sessione di formazione che i Formatori della Misericordia di Grottammare hanno tenuto, in modo completamente gratuito, all’Accademia Risorgimento di San Benedetto, per i giovani del Progetto Erasmus in esperienza di studio nel nostro territorio. Le giovani studentesse e gli studenti, italiani e stranieri, hanno potuto apprendere importanti nozioni utili sulle pratiche da mettere in atto in caso di morte cardiaca improvvisa, sull’importanza della precocità delle tecniche salva-vita e cenni sulle manovre disostruttive delle vie aeree, in caso di soffocamento. Illustrato anche il funzionamento di un defibrillatore semi-automatico. L’attività è stata condotta dal governatore della Misericordia di Grottammare Alessandro Speca.