A Servigliano un incontro sulle minacce nel web

Il ‘Festival Storie’ ospita a Servigliano il giornalista Luca Pagliari, protagonista del monologo ‘Cuoriconnessi’, incentrato su un tema di attualità come le potenzialità e le minacce che si nascondono nel web. L’evento si terrà oggi alle 21.30, nel teatro comunale a Servigliano a ingresso libero. Si tratta del diciottesimo evento del ricco ‘Festival Storie’, su una scaletta che in 7 mesi articolerà 33 spettacoli in 11 borghi del Fermano e del Maceratese, il tutto sotto la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini. Tra giornalismo e teatro, Pagliari ripercorre alcune storie vere legate al fenomeno del cyberbullismo. ‘Cuoriconnessi’ è un progetto di Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato, nato per combattere il cyberbullismo e promuovere un uso corretto del web. Le storie ripercorse da Pagliari trovano spazio anche all’interno delle quattro pubblicazioni che si sono susseguite nel corso di questi anni. I libri di ‘Cuoriconnessi’ sono stati adottati come testi di lettura da migliaia di scuole. Pagliari si muoverà sul palcoscenico accompagnato da foto, filmati e musiche. Un vero e proprio viaggio all’interno del mondo complesso dell’online. Non un incontro didascalico, ma piuttosto un percorso che cerca di mettere al centro l’uomo, il suo bisogno di costruire relazioni vere, la necessità di comprendere "l’altro" e di generare empatia.

a. c.