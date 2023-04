A settembre arriva radioterapia

Dopo l’ampliamento dei posti per infermieristica e la partenza di fisioterapia, prenderà il via, con molta probabilità dal prossimo mese di settembre, il corso di laurea triennale in ‘Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia’ dell’Università politecnica delle Marche. La collaborazione tra Comune, Regione, Univpm e ospedale ‘Mazzoni’, dove avrà sede il corso, permetterà un potenziamento dell’offerta formativa universitaria presente nel capoluogo Piceno. Il corso di laurea triennale in ‘Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia’ garantirà un’ulteriore opportunità di crescita, studio, formazione e specializzazione per tanti studenti ascolani, ma anche per studenti provenienti da fuori. Da diversi anni si parla di questo corso di laurea, strategico nell’ottica di un rafforzamento del rapporto tra sanità picena e università soprattutto ora che è stata istituita l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli.