A spasso sui Monti Gemelli Si può anche dormire in tenda

La montagna non solo d’estate col primo grande ‘Cammino dei Monti Gemelli’. Un viaggio a piedi in piccoli gruppi con guide appositamente formate dal Co.Tu.Ge tra la montagna di Campli, il Monte Foltrone e Monte Piselli, unendo le vette montane ai Borghi storici. Una cornice unica tra Ascoli, Campli, Civitella e Valle Castellana. Si partirà da Campli il 10 agosto con un programma diverso per chi vorrà fare quattro giorni di cammino, oppure tre partendo l’11, o solo due con partenza il 12 agosto. Sono previste soste nei centri storici con visite guidate ristoro e pernotto in strutture caratteristiche, o anche in tenda. Verranno visitate le famose ‘caciare’, le neviere, le piazze carbonaie e le calchere e verranno raccontate realtà remote che hanno fatto la storia di queste comunità. Info: 366.8702078. Valerio Rosa