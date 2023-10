A spesa di cocaina: preso. Era al centro commerciale

Era andato al centro commerciale per fare spesa, ma niente generi alimentari o vestiti o un telefonino nuovo. Doveva invece procacciarsi cocaina e quando l’ha fatto è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli che lo tenevano d’occhio ed avevano organizzato l’operazione. E’ accaduto lunedì scorso, nel pomeriggio, quando i poliziotti hanno arrestato un 56enne ascolano domiciliato a Folignano. Ieri l’uomo è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti che ha convalidato l’arresto, il sequestro della droga e ha disposto che l’ascolano resti in carcere. Gli agenti dell’antidroga avevano avuto notizia che l’uomo, già noto per precedenti specifici, stava per incontrare qualcuno per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti con lo scopo poi di piazzare la droga sulla piazza.

Per cui fin dal primo pomeriggio hanno monitorato i suoi spostamenti, seguendolo quando, a bordo della sua auto, si è diretto verso il centro commerciale Al Battente. I poliziotti lo hanno visto mentre entrava nei bagni ovest del centro commerciale ed hanno notato anche la presenza di un altro soggetto, probabilmente uno straniero dell’est europeo, che poco prima si è allontanato dagli stessi luoghi. Quando l’ascolano è tornato verso la sua auto lo hanno fermato e non c’è voluto molto per scovare, addosso alla sua persona, un involucro contenente un panetto di cocaina del peso di 105 grammi.

Il 56enne lo ha consegnato spontaneamente agli agenti dell’antidroga che hanno perquisito anche la vettura, con esito negativo. I poliziotti si sono poi spostati nella sua abitazione a Folignano e qui, all’interno di una scatola appoggiata sopra al frigorifero, hanno rinvenuto un altro panetto contenente 16 grammi di hashish.

E’ dunque scattato l’arresto per l’ascolano e il sequestro della cocaina e dell’hashish di cui è stato trovato in possesso, oltre che di un bilancino di precisione. L’ascolano è stato rinchiuso in carcere a Marino del Tronto dove il giudice Giusti ha disposto che resti tenendo conto che alla luce dell’ingente quantitativo, la polvere bianca non poteva essere destinata esclusivamente all’uso personale, ma verosimilmente allo spaccio. Il giudice ha anche tenuto conto dei numerosi precedenti penali specifici che evidenziano il pericolo di reiterazione del reato. Le indagini degli agenti della questura di Ascoli proseguono per individuare la persona che gli ha ceduto la cocaina.

Peppe Ercoli