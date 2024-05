A Spinetoli per la prima volta si candida un unico sindaco

Per la prima volta nella cittadina di Spinetoli ci sarà una sola lista a correre per le amministrative. Si tratta della lista del sindaco uscente, Alessandro Luciani, candidato sindaco per le terza volta a capo della lista civica: ‘Solidarietà Lavoro e Partecipazione’. "Mi sento debitore nei confronti di questa comunità che finora ha creduto in me. Posso contare su una squadra di persone che negli anni hanno costruito forti legami con il territorio, maturando esperienza nell’abito associativo e vivendo quotidianamente la realtà con spirito di servizio. La lista dei candidati garantisce certezza, continuità, esperienza e giusto rinnovamento". Luciani invita i cittadini ad andate a votare, l’8-9 giugno. Se non si raggiungesse il quorum del 40% dei votanti, il paese sarebbe commissariato. "Abbiamo troppi progetti in corso – continua il candidato sindaco - si bloccherebbe tutto. Non è colpa nostra se nessun’altra lista si è presentata. Non è mai successa una cosa simile che colpisse così il principio di democrazia e di rappresentazione dei cittadini. Le motivazioni risiedono nella mancanza di credibilità, nel non aver creato un progetto politico serio. Per candidarsi ci vogliono trasparenza e coraggio. Solidarietà Lavoro e Partecipazione si impegna dal 1970 per il territorio e sotto la stessa bandiera si sono alternati candidati e i sindaci sempre diversi". Luciani invita tutti a partecipare agli incontri di quartiere in cui sarà illustrato il programma elettorale e un’occasione di confronto. "Il nostro programma non sarà un libro dei sogni ma l’indicazione di azioni proponibili solo in quanto effettivamente realizzabili". La lista sarà caratterizzata da Giovanna Silvestri, 67 anni, professoressa in pensione. Andrea Tassoni, 41 anni project manager. Isabella Pagani, 45 anni sposata e madre, addetta vendita supermercato. Piero Balestra, 72 anni pensionato, consigliere uscente che si ricandida per la seconda volta. Angela Cicconi, 55 anni infermiera. Daniele Malizia, 41 anni artigiano, già consigliere. Fabiola Diomede, 30 anni ingegnere. Stefano Re, 45 anni professionista con 2 figli. Marianna Giostra, 43 anni docente scuola infanzia. Germana Gagliardi, 43 anni laureata gestione piccole medie imprese, sposata con 2 figli e già assessore. Lory Mascetti, 49 anni commerciante e già assessore. Rocco Maloni, 40 anni agente di commercio.