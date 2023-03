A Spinetoli via ai lavori sulle strade

Spinetoli, partiti i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel piano asfalti (primo stralcio). "Aperti i cantieri – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – in questi giorni verranno effettuati interventi puntuali in sinergia con enti subordinati sulle strade comunali di Spinetoli maggiormente dissestate. Siamo intervenuti in queste aree in quanto le strade presentano un fondo ammalorato in più punti a causa non solo degli agenti atmosferici, ma anche dei continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, fognarie e telefoniche". Da mesi gli automobilisti chiedevano interventi per ristabilire la sicurezza.