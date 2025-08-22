‘A tavola insieme per il territorio’. La cena benefica con 17 chef

Dopo lo straordinario successo riscontrato lo scorso anno ad Offida, torna l’evento ’Picene - A tavola insieme per il territorio’ questa volta nella piazza di Ripaberarda. La cena benefica che si terrà il 4 settembre è stata presentata nella sede del Bim Tronto dal presidente Luigi Contisciani affiancato dal sindaco di Castignano Fabio Polini, dal presidente dell’Associazione cuochi Ascoli Piceno, Simone Curzi, dallo chef Daniele Citeroni di ‘Osteria Ophis’ ad Offida che ha ideato il format, dal Presidente del Parco dei Calanchi Francesco Angelozzi, e da Arianna D’Isidoro della Fondazione Scelgo. Un evento di beneficenza che metterà insieme le eccellenze del Piceno: ben 17 chef, cantine, produttori e istituzioni uniti per una serata dedicata al gusto, alla condivisione e al territorio.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a Caritas, Zarepta, e si è scelta poi l’Associazione ’Donna con te’ per sostenere la lotta alla violenza sulle donne, dopo il fatto di cronaca nera registrato proprio a Ripaberarda, e una parte del ricavato andrà alla Croce Rossa di Castignano che ha aperto una raccolta fondi per i due ragazzi figli della donna vittima del femminicidio. "Siamo felici di sostenere ‘Picene-A tavola insieme per il territorio – ha dichiarato il Presidente Contisciani –, un evento che celebra le nostre eccellenze e, al contempo, sostiene una causa importante. Questa serata non è solo un’occasione per gustare i sapori unici della nostra terra, ma anche un momento di solidarietà. Chef, cantine e produttori si sono uniti per mostrare il meglio del Piceno, mettendo la loro professionalità e la passione al servizio della comunità".

Soddisfatto il sindaco Polini reduce dall’ennesimo successo delle serate di Templaria: "Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Comune, a Ripaberarda, questo evento che unisce promozione del territorio e solidarietà. Ringraziamo per la sensibilità mostrata verso due piccoli membri della nostra comunità che sono stati toccati da un terribile trauma familiare. Abbiamo bisogno di eventi di questo tipo nei nostri borghi che mettano in luce la bellezza del nostro territorio e valorizzino le eccellenze". E soddisfatto anche lo chef Simone Curzi: "Un format itinerante nato per creare una rete tra i professionisti nel settore dell’enogastronomia all’interno del territorio piceno e per valorizzare le nostre eccellenze e i nostri borghi. Lo scorso anno è andata benissimo con 150 presenti e 4,000 euro dati in beneficienza. Ringraziamo tutti i partner che ci hanno sostenuto e speriamo di raddoppiare il ricavato che doneremo. Vi aspettiamo numerosi per gustare i piatti che saranno realizzati dai nostri 17 chef". Info: 393.9173740.