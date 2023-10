A teatro per ricordare il Vajont

Anche a Casette d’Ete si celebra l’anniversario dei 60 anni dalla frana del Vajont che costò la vita a 2000 persone. Saranno oltre 130 i luoghi in Italia e in Europa che hanno aderito a una ricorrenza che ha toccato e continuare a toccare profondamente l’opinione pubblica, e nelle quali andrà in scena, in contemporanea, ‘VajontS23’, azione corale di teatro civile che vedrà protagonista il testo di Marco Paolini nella versione corale curata, insieme a Marco Martinelli, per il progetto 2023. Nel caso di Casette d’Ete, l’iniziativa è stata voluta e promossa dalla Compagnia teatrale ‘Gli inzoliti’: stasera alle 21, nei locali parrocchiali, presente anche l’amministrazione comunale, sarà letto il testo che Paolini ha riscritto per l’occasione e lo si farà in contemporanea con le altre località aderenti. Ingresso libero.