A Torre di Palme si scopre il mondo Incontro col viaggiatore ’Italianyes’

Oggi a Torre di Plame si esplora il mondo con Carlo J. Laurora. Conosciuto col nome d’arte di ’Italianyes’, è un viaggiatore. Viaggiare è la sua ragione di vita, ed è diventato anche il suo lavoro. L’incontro con la social radio si oggi pomeriggio alle 18.30 nello spazio adiacente a piazza Amedeo Lattanzi a Torre di Palme. Tornano così gli appuntamenti della social radio ’Mamma esco a fare due passi’. Dopo il successo con Diana Di Meo e ancora prima con il super ospite Toni Capuozzo a Montegranaro, si riparte ora con uno dei temi preferiti della social radio e soprattutto del blog ’Mamma esco a fare due passi’: il viaggio. Dopo aver intervistato Aroun Belachew e Lorenzo Barone, è il turno di Carlo J. Laurora che racconterà il suo viaggio dall’Artide all’Antartide senza aerei. A Torre di Palme Carlo presenterà il suo libro intitolato ’Panamericana – Dall’Artide all’Antartide senza aerei’. È il racconto di un viaggio unico e irripetibile, forse anche estremo, che ha permesso al viaggiatore di attraversare il continente americano da nord a sud senza mai prendere l’aereo. La svolta nella vita di Carlo è avvenuta nel 2014 quando ha vinto un concorso organizzato da una compagnia aerea che gli ha messo a disposizione cinquanta biglietti aerei. Così l’anno successivo decide di aprire il suo blog e nel 2016 organizza il primo viaggio di gruppo in Islanda. Nel 2018 ha intrapreso un lungo viaggio via terra sulla Via della Seta, dalla Cina all’Italia, utilizzando solo mezzi pubblici e autostop. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro, ’Abito il mondo’.

"Siamo grati di poter organizzare questo evento a Torre di Palme, uno dei Borghi più belli d’Italia", dichiara Giuseppe Iadonato. "L’accoglienza che abbiamo ricevuto in questo meraviglioso borgo – aggiunge – è straordinaria, una comunità da sempre pronta a sostenere iniziative di grande valore culturale. Desidero ringraziare anche i ragazzi del Veregra Lab di Montegranaro per la loro preziosa collaborazione". Appuntamento quindi in piazza Amedeo Lattanzi - Terrazza sul Mare di Torre di Palme alle 18.30. Prenotazione obbligatoria a [email protected]