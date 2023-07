A tutta Cremonese "Qui c’è voglia di fare"

di Mariachiara Rossi

Il ritiro precampionato della Cremonese in val di Pejo si conclude con un pareggio per 1-1 contro il Götzepe, squadra turca di seconda divisione, dopo aver inanellato due vittorie di fila. A mettere il marchio per la terza volta consecutiva è Vazquez questa estate a tinte grigiorosse - cinque considerando anche la doppietta siglata nella sfida contro il Piede di Bono - che conferma oltre alla grande capacità realizzativa, uno stato di forma che nemmeno il periodo di pausa a giugno è riuscito a scalfire.

Ieri è sceso in campo da falso nueve, proprio come contro il Lumezzane, ma può giocare anche da trequartista ed esterno destro. "Giocatore di rara qualità, tecnica e umana. È ragazzo meraviglioso, fa quello che è capace di fare".

Un test che è servito anche a Ballardini per fare un punto sulle forze a disposizione e sul collettivo in generale. " Siamo soddisfatti: abbiamo fatto tanti allenamenti, ho visto molta serietà e molto impegno. Siamo contenti da quel punto di vista" ha commentato il tecnico ravennate, proseguendo con delle osservazioni sul prossimo futuro "Stiamo facendo considerazioni varie, di certo chi giocherà nella Cremonese dovrà avere requisiti tecnici e umani come serietà e motivazioni. La Cremonese, ripeto, cerca uomini seri e motivati".

In campo si sono visti anche degli esperimenti interessanti, che mister Ballardini potrebbe decidere di replicare anche in campionato. Collocolo e Bertolacci hanno giocato insieme per la prima volta, mostrando dei cenni di feeling: "Giocatori che certamente aiuteranno, noi facciamo molto affidamento su di loro. Chiaro che fisicamente sono indietro, ma si sono visti già spessore, qualità e voglia".

Da oggi gli uomini in maglia grigiorossa riprenderanno con gli allenamenti al centro sportivo Arvedi in vista dell’appuntamento contro il Genoa in programma sabato 5 agosto. Fino a quel giorno gli abbonati della stagione 2022-23 potranno usufruire del diritto di prelazione per la nuova campagna “Amarsi ancora“ che comprende tutte le gare casalinghe del club per la prossima annata.