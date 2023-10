A Vallesenzana la strada piena di buche

Continuano le problematiche e i disagi per i residenti di Vallesenzana. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate, anche a più riprese nel corso degli ultimi mesi, restano ancora una volta critiche le condizioni della strada provinciale 116 che si sviluppa da Croce di Tolignano, costeggiando il noto alimentari La bottega di Bruno, per poi proseguire verso Monticelli alto e scendere, appunto, verso la frazione Vallesenzana-Bretta. Percorrendola ci si rendere davvero conto in prima persona che la situazione non è più in grado di garantire l’incolumità e la sicurezza di automobilisti, residenti o chiunque si trovi quotidianamente a percorrerla. E questo è testimoniato dai vari danni riportati dai mezzi degli abitanti della zona che sono ormai stufi dello scenario venuto in essere. In vari e lunghi tratti il manto stradale si è letteralmente sbriciolato con ampie buche di una certa profondità che si sono venute a creare nel corso del tempo, e alle quali non si è riusciti a porre rimedio. Ora con l’arrivo delle prime piogge la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Poco più di un anno fa alcune famiglie rimasero quasi isolate nel fango, a causa delle enormi quantità delle precipitazioni che in certi periodi dell’anno costrinsero i residenti a cimentarsi quasi in una sorta di rally per una strada ormai divenuta di terra ed estremamente complicata da percorre con automobili sprovviste di una trazione integrale. Nei giorni scorsi, dopo essere rimasti inascoltati per molte settimane, gli abitanti sono tornati a lanciare l’allarme.